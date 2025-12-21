Balacera en colonia Felipe Carrillo deja al menos cuatro heridos

Testigos mencionaron que se escucharon al menos cinco detonaciones cerca de los puestos de un mercado ambulante instalado en calles de Escobedo

Una balacera fue reportada la noche de este sábado cerca de un mercado ambulante ubicado en la colonia Felipe Carrillo, luego de que se registraran detonaciones de arma de fuego en un área con alta concentración de personas.

De acuerdo con versiones preliminares, los hechos habrían ocurrido alrededor de las 20:30 horas, cuando se escucharon entre cinco y seis detonaciones en la zona central del mercado, lo que generó alarma entre comerciantes y asistentes.

Según información que circuló tras el incidente, presuntamente al menos cuatro personas habrían sido alcanzadas por los disparos. Usuarios aseguraron que tres de las víctimas fueron identificadas como Soraya López, Flor Mireya, un menor de 12 años. Estas versiones no han sido confirmadas por autoridades.

Así se vivieron los hechos, según asistentes del mercado

Testimonios señalan que varias personas buscaron refugio dentro de locales al escuchar las detonaciones, al tiempo que se registraron momentos de pánico y desplazamiento rápido de la gente.

También, indican que algunos asistentes no escucharon disparos, pero observaron a personas correr en distintos puntos del mercadito, particularmente en zonas cercanas a puestos de comida.

De manera paralela, se señaló que el acceso al área pudo verse limitado debido a la instalación de puestos y vehículos estacionados, lo que habría complicado el ingreso de unidades de emergencia.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no han emitido un comunicado oficial que confirme personas lesionadas, fallecidas o detenidas relacionadas con estos hechos. Se recomienda mantenerse atento a la información que den a conocer las autoridades correspondientes.