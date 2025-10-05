Balacera despliega movimiento policiaco en La Estanzuela

Fue aproximadamente a las 5:00 de la tarde del sábado cuando al menos cuatro disparos de arma de fuego se detonaron en el sector

El reporte de una balacera provocó un despliegue policiaco hasta la colonia Fomerrey 45, La Estanzuela, al sur de Monterrey.

Elementos de Fuerza Civil, integrados por cuatro patrullas y una unidad blindada tipo Black Mamba, desplegaron un operativo para ubicar el origen de los disparos.

Las investigaciones se enfocaron en el cruce de la calle Paseo La Hacienda y Paseo del Norte.

Ahí, los uniformados estatales montaron un punto de revisión buscando entre automovilistas y vecinos algún indicio de la balacera.

Aunque de manera extraoficial el hecho se reportó como un ataque directo contra personal de la corporación, más tarde se descartó la presencia de policías o civiles lesionados.

Trascendió que en la zona tampoco pudieron encontrarse casquillos de bala percutidos.