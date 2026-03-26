Balacera desata movilización policiaca al norte de Monterrey

Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples disparos lo que generó momentos de incertidumbre

Una serie de detonaciones de arma de fuego registradas durante la noche del martes generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la colonia Lázaro Cárdenas, al norte de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples disparos en el cruce de 9a Avenida y Anillo Periférico, también conocido como De la Aurora, lo que generó momentos de incertidumbre entre habitantes del sector.

Tras el arribo de las unidades, los oficiales desplegaron un operativo en la zona y realizaron un recorrido por las calles aledañas, donde lograron ubicar varios casquillos percutidos de arma corta sobre la vía pública, confirmando así que en el sitio se habían realizado detonaciones.

Aunque en un inicio se reportaron posibles personas lesionadas, en el lugar no se localizaron víctimas, por lo que la situación quedó bajo investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo personas involucradas que lograron huir.

La zona fue acordonada por algunos minutos mientras se llevaban a cabo las primeras indagatorias, generando expectación entre vecinos que permanecían atentos a lo sucedido.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia acudieron al sitio para recabar evidencias e iniciar la carpeta de investigación correspondiente, mientras que elementos de Fuerza Civil mantuvieron presencia en el área como parte del operativo de seguridad.