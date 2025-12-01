Balacera deja un muerto y dos heridos en Guadalupe

Las víctimas se encontraban conviviendo fuera de un domicilio cuando hombres armados abrieron fuego en su contra, de manera indiscriminada

Autoridades informaron que un muerto y dos heridos fue el saldo de una agresión armada registrada durante la noche del pasado sábado, en el municipio de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, en la colonia Dos Ríos, a la altura de Camino de las Escobas, donde un grupo de personas se encontraban conviviendo en el porche de una de las viviendas. Sin embargo, tripulantes de un vehículo descendieron para abrir fuego contra los presentes.

Este ataque dejó al menos un hombre sin vida sobre la parte frontal del inmueble, mientras que los heridos se encontraban sobre la vía pública.

Elementos de diversas corporaciones arribaron al lugar, donde se concluyó que personal de la Fiscalía General de la Justicia será la responsable de llevar a cabo las diligencias correspondientes.