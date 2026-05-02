Balacera deja un muerto, un herido y un detenido en García

Un hombre de aproximadamnte 25 años, perdió la vida, el cual vestía pantalón de mezclilla, chamarra azul, tenis negros y portaba un casco de motociclista

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Un ataque a balazos dejó como saldo a un hombre sin vida, otro más herido y una persona detenida, en hechos registrados en la colonia Infonavit Los Nogales, en el municipio de García.

El hecho fue reportado al filo de las 19:00 horas en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Unidad Popular, donde se generó una intensa movilización tras escucharse múltiples detonaciones de arma de fuego.

En el sitio, un hombre de aproximadamnte 25 años, perdió la vida, el cual vestía pantalón de mezclilla, chamarra azul, tenis negros y portaba un casco de motociclista. De acuerdo con los primeros reportes, entre sus pertenencias se localizaron diversos envoltorios con presuntas sustancias ilícitas.

En el mismo hecho, un joven identificado como Milton Tadeo de 18 años resultó con heridas por arma de fuego, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Ambas víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta al momento del ataque.

Tras el despliegue implementado en la zona, se logró la detención de un hombre señalado como presunto autor material de la agresión, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones en curso.

Elementos de seguridad resguardaron el área mientras agentes ministeriales y personal de servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes.