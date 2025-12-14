Balacera deja un hombre muerto y cuatro heridos en Montemorelos

Tripulantes de varios vehículos abrieron fuego contra las víctimas, quienes se encontraban reunidos en el patio de una vivienda

Una persona muerta y cuatro heridos es el saldo de un ataque a balazos registrado en Montemorelos durante esta mañana de sábado.

De acuerdo a la información preliminar de las autoridades señalaron que los hechos se registraron alrededor de la 05:05 horas de este sábado bajo puente Unión al rio, en centro del citado municipio.

Los jóvenes se encontraban reunidos afuera en el patio de un domicilio cuando fueron atacados a balazos.

Fueron varias las camionetas que se desplazaban hasta el lugar donde se registró el ataque y dispararon en más de 20 ocasiones contra el grupo de personas.

Señalaron que un hombre fue trasladados por Paramédicos de la Cruz Roja, otro hombre más fue trasladado en vehículo particular al Hospital General y dos mujeres que también fueron llevadas en vehículos particulares.

Mencionaron que la persona que perdió la vida intentó correr pero falleció entre una cerca de alambre. Fue identificado como José Antonio Pequeño García, de 31 años de edad, a quien conocían como Pepe Toño.

El perímetro fue acordonado por las autoridades policiacas para las investigaciones correspondientes.

Señalaron que esperan la llegada de elementos del departamento de periciales así como del servicio médico forense.