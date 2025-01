Balacera deja tres jóvenes heridos en las faldas del Topo Chico

Las víctimas fueron trasladadas a un hospital por sus familiares. De momento no se reportan personas detenidas, ni se conoce el móvil del crimen

Un ataque armado registrado en las faldas del Cerro del Topo Chico, dejó como saldo tres jóvenes heridos, quienes arribaron a un hospital en la misma camioneta en la que fueron blanco de los agresores.

El hecho violento sucedió en la colonia Tierra y Libertad, en la intersección de las avenidas La Esperanza y Revolución Proletaria, al norte del municipio de Monterrey.

Según las versiones preliminares, las víctimas, aún no identificadas, se trasladaron por sus propios medios en una camioneta blanca, aparentemente en la que recibieron los impactos, al Hospital General Tierra y Libertad, el cual se encuentra a aproximadamente 500 metros de distancia del punto en el que el hecho violento ocurrió, específicamente sobre la avenida Almazán esquina con avenida Rodrigo Gomez.

La camioneta de cuatro puertas presentaba múltiples impactos de bala en la carrocería y parabrisas. El vehículo quedó estacionado cerca de la entrada poniente del hospital, con tres puertas abiertas.

Al lugar llegaron elementos de la Fuerza Civil, quienes acordonaron la zona mientras se realizaban las investigaciones correspondientes. Se desconoce el estado de salud de los tres jóvenes, pero uno de ellos, aparentemente el más grave, fue transferido al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada, los otros dos permanecen en la unidad médica mencionada.

Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre los agresores ni el móvil del ataque, y no se ha reportado ninguna detención. Además, el área hospitalaria fue acordonada mientras personal de Periciales realizaba las diligencias pertinentes. La Guardia Nacional también se presentó en el lugar para apoyar las labores de seguridad.

Las investigaciones continúan, pero no se ha revelado información adicional sobre las víctimas ni su estado de salud actual, no obstante, la Fiscalía General del Estado confirmó que no se reporta, hasta el momento, el fallecimiento de alguna de las víctimas.

