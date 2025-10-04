Balacera contra policías en Monterrey se vincula al narcotráfico

Policías de Monterrey fueron atacados a balazos en calles del centro por hombres que posteriormente se refugiaron en un bar de la zona

El ataque a balazos contra elementos de la Policía de Monterrey registrado la madrugada de este viernes en pleno centro de la ciudad estaría vinculado al narcotráfico, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad municipal, Eduardo Sánchez Quiroz.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:20 horas, cuando un hombre disparó contra una patrulla en la calle Aramberri, casi en su cruce con la avenida Juárez.

Tras la agresión, dos sujetos armados se refugiaron en un bar, lo que desató un operativo con apoyo de la Guardia Nacional y agentes ministeriales.

Finalmente, ambos fueron detenidos con armas de fuego; uno de ellos resultó herido.

El secretario señaló que los detenidos ya contaban con órdenes de aprehensión vigentes y presuntamente están ligados a grupos delictivos que operan en el centro de Monterrey, dedicados a la venta de droga.

“Hay un grupo independiente que opera ahí que nosostros hemos estado combatiendo a “Los Costales”, que tiene ya tiempo trabajando, esa es la zona de ingerencia de ellos. A veces también interviene en esa zona gente del Cártel del Noreste y otros independientes”, explicó.

Presuntamente, de acuerdo a Sánchez Quiroz, el hombre quien portaba un arma calibre 9mm y disparó en primera instancia a la unidad de la Policía, podría ser escolta de quien distribuye la droga en la zona.

“El que presumen que hizo las detonaciones podría ser el escolta de la persona que está encargada de la venta de droga ahí en la zona”, agregó.

Explicó que en el área se implementa de forma constante el Programa Escudo, particularmente el Operativo Rastrillo, que busca retirar de la vía pública a personas vinculadas con narcomenudeo y situaciones de calle, por lo que el ataque sería una reacción a estas acciones.

Adelantó que en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado se preparan cateos y operativos en distintos puntos del centro, donde al menos cuatro bares se encuentran bajo monitoreo, con apoyo de Fuerza Civil, la Guardia Nacional y el Instituto de Migración.

Los detenidos fueron identificados como Cristóbal A., de 22 años, y Marlon Eduardo T., de 29, a quienes se les aseguró a la hora de su detención 35 bolsas de marihuana, más 15 bolsas más de la misma que habían dejado a su paso cuando intentaban huir y 17 más con cristal.

Asimismo se les aseguró el arma de fuego con la que atacaron a los oficiales.