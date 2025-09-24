Balacera contra dos casas desata temor en Juárez

Un comando en auto rojo rafagueó dos viviendas en Valle de Real; dejaron más de 50 casquillos y huyeron sin dejar heridos

Una fuerte movilización policiaca se registró en el municipio de Juárez, luego de que dos viviendas fueran atacadas a balazos en la colonia Valle de Real, un hecho que sembró miedo entre los vecinos la noche de este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 21:30 horas en los cruces de Valle de los Reyes y Valle de Teotihuacán, donde los habitantes escucharon múltiples ráfagas que provenían del exterior. Algunos testigos relataron que las detonaciones parecían no terminar, por lo que buscaron refugiarse dentro de sus hogares.

Cuando las autoridades arribaron al lugar, confirmaron que dos casas habían sido alcanzadas por los disparos. En la zona fueron localizados más de 50 casquillos percutidos, tanto de armas largas como de armas cortas, lo que da cuenta de la magnitud de la agresión.

Vecinos señalaron que los responsables viajaban en un vehículo tipo sedán de color rojo, desde el cual dispararon contra las fachadas para después escapar a toda velocidad.

Aunque no se reportaron personas lesionadas por los proyectiles, una mujer sufrió una crisis nerviosa y fue atendida por elementos de Protección Civil de Juárez.

Agentes ministeriales acudieron al sitio para iniciar las investigaciones, recabar testimonios y asegurar las evidencias balísticas que podrían aportar datos para dar con los responsables del ataque armado.