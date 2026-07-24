Balacera causa movilización policiaca en Santa Catarina

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle San Antonio entre José María Arteaga y Santo Tomás, donde un vehículo resultó con daños

Una intensa movilización de los cuerpos de seguridad se registró en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, tras el reporte de múltiples detonaciones de arma de fuego en la colonia San Gregorio.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle San Antonio entre José María Arteaga y Santo Tomás, donde un vehículo resultó con daños.

Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, acudieron a la zona para iniciar con las indagatorias.

Localizan casquillos sobre el pavimento

De acuerdo con los informes, peritos localizaron y analizaron al menos seis casquillos percutidos sobre el pavimento.