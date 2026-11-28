Temperaturas de hasta cero grados y caída de aguanieve cubrieron de hielo la parte alta del Cerro del Potosí, en Galeana.

Por las condiciones de la temperatura registradas en las últimas horas, el Cerro del Potosí en Galeana, Nuevo León, se cubre de blanco.

Imágenes compartidas por Rigo Corpus de El Ejido 18 de marzo muestran las condiciones de clima que se observan en el Cerro del Potosí en la parte alta, en el lugar conocido como las antenas.

Las temperaturas que se registraron de acuerdo al reporte de las autoridades marcaron 0 grados centígrados.

Se formó una capa de hielo en el cerro por las temperaturas que se presentaron al sur del Estado.

Fue durante la noche, parte de la madrugada, que cayó aguanieve y acumuló el hielo en lo alto de la sierra.

La dirección de Protección Civil se mantiene atenta por las condiciones del clima y activa protocolos de emergencia.

Hasta estos momentos, por las condiciones del clima, continúa presentando saldos blancos al sur del Estado, desde Iturbide, Galeana, Doctor Arroyo, Mier y Noriega, entre otros del sur del Estado colindantes con el estado de Coahuila.