Bajas temperaturas incrementan venta de pan dulce en la ciudad 

Las bajas temperaturas han generado un aumento en la venta de pan en distintas panaderías de la ciudad.

¿Cómo influye el frío en la compra de pan?

De acuerdo con comerciantes, el clima frío provoca que los clientes adquieran más piezas y prefieran pan dulce, el cual suele agotarse con mayor rapidez.

“Con el frío si viene las personas a comprar más, se llevan donas, donas con granillo y empanadas”, explicó el vendedor Raúl.

¿Por qué el pan acompaña al consumo familiar?

Para los compradores, el pan se convierte en el complemento ideal para bebidas calientes como café, chocolate o leche, especialmente para compartir en familia.

“Pues somos como 4 en la casa, si nos llevamos como 8 panes para acompañarlo con un café”, señaló Raúl de la Rosa.

De esta manera, mientras el frío se intensifica, el consumo de pan dulce crece, consolidándose como una de las formas más comunes de mitigar las bajas temperaturas en la ciudad.