Al comparar los registros, se observa que El Cuchillo fue el embalse que presentó la mayor disminución, al perder 37.081 Mm³ durante este fin de semana

La presa La Boca se encuentra al 96.50% de su capacidad y tuvo un desfogue controlado, mientras que El Cuchillo registró poco más de la mitad de su almacenamiento, con 55.13 por ciento.

De acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) del 13 al 15 de noviembre, la Presa Cerro Prieto registró un ligero incremento; los embalses de La Boca y El Cuchillo reportaron disminuciones en sus niveles durante las últimas 24 horas.

Presa La Boca: 96.50% Almacenamiento: 38.103 Mm³

96.50% Presa Cerro Prieto: 83.25% Almacenamiento: 249.737 Mm³

83.25% Presa El Cuchillo: 55.13% Almacenamiento: 619.214 Mm³

55.13%

Al comparar los registros, se observa que El Cuchillo fue el embalse que presentó la mayor disminución, al perder 37.081 Mm³ durante el periodo.

La presa La Boca, cuya capacidad es de 39.487 Mm³, comenzó el viernes con un almacenamiento de 38.977 Mm³, equivalente al 98.71%. Para el sábado aumentó a 39.160 Mm³, pero este domingo descendió a 38.103 Mm³, lo que representa una disminución de 1.057 Mm³ respecto al día anterior.

Previamente, el director general del Organismo de Cuenca Río Bravo, Luis Carlos Alatorre, dio a conocer que se lleva a cabo el desfogue controlado por la compuerta a 50 centímetros 29 m³/s.

📌#Aviso Desfogue controlado presa La Boca. Apertura de compuerta vertedor controlado, 1 compuerta a 50 cm 29 m3/s. Coordinación Protección Civil, municipios de Santiago y Cadereyta NL. Esta operación no representa riesgo para las comunidades aguas abajo del embalse. #SomosConagua — Dr. Luis Carlos Alatorre (@LCAlatorre) November 15, 2026 Detalló que estas operaciones en el embalse se realizaron en coordinación con personal de Protección Civil, así como con los municipios de Santiago y Cadereyta. ¿Cómo van el resto de las presas del Estado de Nuevo León? En el caso de la Presa El Cuchillo, el embalse registró una disminución durante los dos últimos días. El viernes contaba con 656.295 Mm³, mientras que el sábado descendió a 638.698 Mm³ y este domingo llegó a 619.214 Mm³, una reducción de 19.484 Mm³ en las últimas 24 horas hasta registrar 55.13 por ciento. En contraste, Cerro Prieto mantuvo prácticamente el mismo nivel entre viernes y sábado, pero registró un ligero aumento para este domingo. Por su parte, la Presa Cerro Prieto, con una capacidad de 300 Mm³, registró 249.474 Mm³ tanto el viernes como el sábado. Sin embargo, para este domingo presentó un incremento de 0.263 Mm³, al alcanzar 249.737 Mm³, equivalente al 83.25% de su capacidad. A este panorama se suma la decisión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH) de la Conagua, que durante su reunión del miércoles 4 de noviembre determinó realizar un trasvase de 160 millones de metros cúbicos de la presa El Cuchillo hacia la Marte R. Gómez, en Tamaulipas.