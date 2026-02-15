Bajan delitos de alto impacto un 75%: Miguel Flores

De acuerdo con el secretario, la disminución sostenida en los indicadores muestran que las acciones continúan dando resultados

A la fecha, los delitos de alto impacto en el estado registran una disminución del 75 por ciento en comparación con 2025, informó el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna.

El funcionario destacó que, pese a qué 2025 fue considerado el mejor año en materia de seguridad en la última década, las cifras actuales muestran una tendencia aún más favorable.

“Como bien sabemos, el año 2025 fue el mejor año de los últimos 10 años en materia de seguridad, pues hoy nos toca medirnos bajo el año pasado. Nuevo León, una vez más siendo víctima de nuestros propios éxitos, nos toca medirnos contra el mejor año de los últimos 10 años; aun así, esta semana tenemos una reducción del 75 por ciento contra el año pasado, que fue el mejor año de los últimos 10 años. Eso quiere decir que seguimos a la baja”, aseguró el secretario de Gobierno.

Flores Serna subrayó que estos resultados son producto de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, mediante la estrategia de seguridad denominada Presencia Total, la cual refuerza la vigilancia y el despliegue operativo en puntos estratégicos del estado.

