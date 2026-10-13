Bajan 24 por ciento delitos patrimoniales en Escobedo

Las denuncias por delitos patrimoniales bajaron de 1,100 a 838 casos gracias a esquemas de prevención y patrullaje reforzado.

El alcalde Andrés Mijes encabezó este lunes una reunión de trabajo con los mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo para evaluar el impacto de las estrategias de vigilancia vigentes en el municipio. Durante la sesión, en la que participó activamente el Secretario de Seguridad, Marco Antonio Zavala, se revelaron cifras oficiales que confirman una baja significativa en los delitos que afectan directamente el patrimonio de las familias escobedenses.

Los indicadores de la corporación muestran que los delitos patrimoniales disminuyeron un 24 por ciento en comparación con el año anterior, al descender de 1,100 denuncias registradas en 2025 a un total de 838 casos reportados durante el mismo período de 2026. Este decremento se atribuye al rediseño de los cuadrantes de patrullaje y al fortalecimiento de los esquemas de prevención del delito.

El informe detalla una tendencia a la baja en diversas modalidades de robo con los siguientes resultados específicos:

Robo de motocicletas: Registró la caída más pronunciada con una reducción del 58 por ciento, pasando de 12 a solo cinco casos.

Registró la caída más pronunciada con una reducción del 58 por ciento, pasando de 12 a solo cinco casos. Robo a personas: Disminuyó un 57 por ciento, al reducirse de siete a tres incidentes.

Disminuyó un 57 por ciento, al reducirse de siete a tres incidentes. Robo a casa habitación: Presentó una baja del 56 por ciento, pasando de 16 viviendas afectadas a siete.

Presentó una baja del 56 por ciento, pasando de 16 viviendas afectadas a siete. Cristalazos: Esta modalidad delictiva bajó un 47 por ciento, descendiendo de 17 casos reportados en 2025 a nueve en lo que va del año.

Esta modalidad delictiva bajó un 47 por ciento, descendiendo de 17 casos reportados en 2025 a nueve en lo que va del año. Robo a negocios y vehículos: Ambos indicadores registraron una reducción coordinada del 17 por ciento.

Durante el encuentro, Mijes extendió un reconocimiento público a los policías de la corporación y les agradeció su compromiso diario con la tranquilidad de la comunidad, enfatizando la importancia de que los elementos se mantengan en constante capacitación técnica y táctica.

Subrayó que la labor principal de su administración es "cuidar a quienes nos cuidan", garantizando el respaldo institucional y presupuestal para que los uniformados cuenten con el equipamiento necesario para sus funciones.