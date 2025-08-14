Baja San Pedro 50% del rezago de expedientes de Desarrollo Urbano

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano mostró que la cifra bajó de 562 a 279; estos expedientes fueron heredados tras la salida de Fernando Treviño

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de San Pedro redujo un 50.36% el número de expedientes rezagados en los tres primeros meses del cambio del titular de dicha dependencia.

Y es que, tras la salida de Fernando Garza Treviño al frente de dicha secretaría, Gabriel Todd tomó las riendas y heredó un total de 562 expedientes pendientes, de los cuales un 70% corresponde a permisos de bajo impacto o que tienen errores mínimos en los planos o solicitudes entregadas a sus antecesores.

Este miércoles, el actual titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, junto al secretario general de San Pedro, Luis Susarrey, mostraron que dicha cifra bajó a 279; es decir, que disminuyó poco más del 50 por ciento.

Susarrey explicó que el rezago contemplaba 133 expedientes residenciales, los cuales son los más importantes de liberar para esta administración y, al momento, solo quedan 50 pendientes.

“Hemos logrado disminuir significativamente esta cifra; estamos pasando en casa habitación de 84 expedientes rezagados a solamente 33, en cuestión de fraccionamientos y subdivisión de 49 a 17, de comercial y de servicios de 266 a 229.

“Teníamos en mayo 562, junio, julio, tres 99, en agosto dos 79 y muy importante destacar que se redujo en los trámites que más nos importan, los trámites residenciales, los trámites de vivienda; los trámites menores se redujeron de 133 a solamente 50”, detalló Susarrey.

De acuerdo con el Todd, fueron tres puntos importantes los que ayudaron a disminuir el rezago en más de la mitad, los cuales fueron montar un módulo antirezago donde el secretario atendía personalmente y sin cita.

En segundo lugar, fue impulsar la autoinspección y, por último, dar seguimiento al proceso directamente en el predio y de manera personal, con el objetivo de evitar que se atorara el proceso nuevamente.

“Hice algunas modificaciones, innové en algunos formatos; por ejemplo, innovamos en la autoinspección: si un propietario con su celular me hacía un video y fotos en unas formas que les dábamos, yo lo tomaba como una autoinspección válida para poder ingresar y avanzar el trámite.

“Para abatir cierto rezago, fueron hacer, pues, ajustes en el proceso y personalmente acudir a hacer inspecciones que yo sabía que me van a empapelar; es decir, que son conflictos vecinales. Llegaba yo personalmente para hacer diálogo y nos evitábamos que ingresaran nuevos asuntos de quejas y cosas por estilo”, comentó Todd.

Asimismo, Susarrey agregó que se aplica especial atención a los trámites que tienen que ver con desarrollos comerciales, ya que el ideal de la dependencia es cuidar la tranquilidad de la zona habitacional de San Pedro, así como cuidar el medio ambiente.

En entrevista con El Horizonte el pasado 19 de junio, Todd detalló que este problema se originó por gestores que desconocen los requerimientos para solicitar los permisos al municipio y eso complicó la aprobación de las solicitudes.

Como parte de dicha entrevista, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de San Pedro aseguró que eliminaría el 100% del rezago en expedientes de la dependencia para diciembre de este año.