Baches y aguas negras afectan a automovilistas en la Industrial

Los afectados piden la intervención de Agua y Drenaje de Monterrey para atender la fuga, reparar la tubería y rehabilitar el pavimento

Un problema de drenaje mantiene en malas condiciones el cruce de la avenida Bernardo Reyes y Guadalupe Victoria, en la colonia Industrial, en Monterrey, donde una fuga de aguas negras ha provocado el deterioro del pavimento.

Vecinos señalan que el problema lleva alrededor de tres meses, tiempo en el que el agua residual ha generado baches y encharcamientos que complican el paso de los automovilistas.

La situación también ha ocasionado daños en algunos vehículos que circulan por la zona, además de generar olores desagradables que afectan a quienes viven y trabajan en los alrededores.

Los afectados piden la intervención de Agua y Drenaje de Monterrey para atender la fuga, reparar la tubería y rehabilitar el pavimento dañado.