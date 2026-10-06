Bache en San Nicolás deja a camión de basura varado

Por: Vanessa Aguilar 05 Octubre 2026, 23:47 Compartir

El incidente ocurrió en una zona donde la unidad realizaba labores de recolección, quedando una de sus partes atascada en el desperfecto del pavimento

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Un camión recolector de basura quedó atrapado en un bache en el sector Residencial San Nicolás, en el municipio de San Nicolás de los Garza. El incidente ocurrió en una zona donde la unidad realizaba labores de recolección, quedando una de sus partes atascada en el desperfecto del pavimento. El municipio, encabezado por el alcalde Daniel Carrillo, vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de las vialidades en este sector. Residentes exigieron que personal municipal atienda el punto y revise las condiciones del bache para evitar que otros vehículos enfrenten una situación similar.