Bache amenaza con convertirse en socavón en Guadalupe

Vecinos de la colonia Nuevo Libertad denuncian una obra inconclusa de Agua y Drenaje que lleva cuatro meses y genera malos olores y riesgos viales.

Una obra inconclusa de Agua y Drenaje mantiene obstruida parte de la calle Hércules, en la colonia Nuevo Libertad, en Guadalupe, donde vecinos denuncian que el problema lleva más de cuatro meses sin resolverse.

En el lugar se formó un enorme bache que, ante el estancamiento de agua de drenaje, podría convertirse en un socavón. El agua acumulada ya presenta una coloración verdosa y genera malos olores que afectan a quienes viven en el sector.

Para intentar advertir a los automovilistas sobre el peligro, los habitantes han colocado llantas, tablas y otros objetos alrededor del área afectada; sin embargo, aseguran que esto no ha evitado que algunos vehículos queden varados al pasar por el sitio.

Los vecinos señalan que personal de Agua y Drenaje ha acudido al lugar, pero hasta el momento no se ha solucionado la problemática.

Ante el riesgo para peatones y conductores, así como las molestias por los malos olores, los habitantes piden a las autoridades atender la situación y concluir los trabajos para evitar que el daño en la vialidad aumente.