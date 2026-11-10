Azteca Noreste reúne a conductores regionales en emisión especial

Maru Lozano y Mario Castillo compartieron una emisión de tres horas con los equipos de Tamaulipas y Coahuila para acercar información regional a la audiencia

La pantalla de Azteca Noreste volvió a reunir el talento noticioso de la región con una transmisión especial de INFO 7 Monterrey, conducido por Maru Lozano y Mario Castillo, quienes compartieron espacio con los conductores de los noticieros matutinos de Tamaulipas, Diana Romero y Meme Sámano, así como de Coahuila, Jennifer Sánchez y Christian Estrada.

Durante tres horas, los seis conductores llevaron a la audiencia de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila una emisión con información de interés para los tres estados, en un formato que combinó el rigor informativo con contenidos de entretenimiento, cercanía y dinamismo.

Este encuentro permitió fortalecer la conexión entre los equipos de noticias de Azteca Noreste y ofrecer a los televidentes una visión regional de los acontecimientos, acercando historias, temas y noticias que forman parte de la vida cotidiana de las familias del noreste de México.

Al concluir la transmisión, los conductores de Coahuila sorprendieron a Maru Lozano y Mario Castillo con una canasta de productos típicos de su región, que incluía vino, dulces tradicionales y pan de pulque.

Por su parte, la visita de Tamaulipas compartió unas deliciosas tortillas de harina, características de Ciudad Victoria.

Así, INFO 7 se convirtió nuevamente en un punto de encuentro para el talento informativo de la región, demostrando que la televisión también es un espacio para compartir, conectar y acercar a las audiencias de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila a través de la información y el entretenimiento.