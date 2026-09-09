Azota tromba a Montemorelos; causa destrozos y apagones

Protección Civil desplegó un operativo de emergencia para atender la caída de postes y árboles en múltiples colonias del municipio.

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Una tromba se registró en Montemorelos, ocasionando daños en diferentes lugares, cortes de energía eléctrica, cortes de suministro de agua potable, caída de árboles y techos desprendidos en diversos lugares.

El fenómeno natural ocasiona daños en la cabecera municipal.

Lluvias fuertes con tormentas eléctricas, caída de granizo y fuertes vientos fue lo que se registró en el centro del municipio.

Postes con transformadores colapsaron, luminarias, semáforos y hasta árboles encima de vehículos, así como techos desprendidos, fueron, por mencionar algunos, los daños ocasionados en diferentes lugares.

Protección Civil implementó un operativo coordinado con elementos de seguridad pública y elementos de vialidad y tránsito por los daños ocasionados por la tromba.

Algunas de las colonias que se vieron afectadas son Infonavit Primer Sector, Centro, Cruz Verde, Hacienda Los Naranjos, Gil de Leyva, barrio Zaragoza, entre otras.

La población, en un porcentaje, se quedó sin energía eléctrica; personal de la Comisión Federal de Electricidad trabajó para restablecer el servicio.