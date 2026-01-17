Ayudan policías de Apodaca a nacimiento de bebé

El padrastro de una joven de 19 años que llevaba en el auto rumbo al hospital para que diera a luz, se detuvo en la delegación para pedir auxilio

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca (SSPYV) auxiliaron la madrugada de este viernes a una joven de 19 años que no alcanzó llegar al hospital y dio a luz en una delegación policiaca.

El alumbramiento ocurrió a las 4:28 horas en la delegación de la Policía de Apodaca ubicada en Carretera a Dulces Nombres y la Avenida Paseo de las Flores, en la colonia Parque Industrial Avante Aeropuerto.

A la delegación arribó un vehículo Dodge Stratus del cual descendió un hombre de 49 años, quien dijo ser padrastro de una joven de 19 años que llevaba en el auto rumbo al hospital para que diera a luz, pero que requería el auxilio urgente.

De inmediato la escribiente Brenda Fabiola de la Secretaría, así como otra mujer policía auxiliaron a Briseidy, de 19 años, quien trajo al mundo una bebita.

Simultáneamente, guardias de proximidad solicitaron vía radio el apoyo a paramédicos de Mi Ambulancia, quienes arribaron a la delegación en cuestión de minutos, cuando la bebé ya había visto su primera luz en el edificio policiaco.

Cuando faltaban ocho minutos para que dieran las 5:00 horas de este viernes 16 de enero, la joven madre y su bebé ya estaban siendo atendidas por paramédicos y posteriormente a bordo de la ambulancia 11 de Mi Ambulancia fueron trasladadas a un hospital para seguir siendo asistidas.

El señor Everardo, quien llevó a la Briseidy a la delegación, agradeció el apoyo y auxilio de las mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Apodaca y a una civil que también apoyo en las labores de parto.