Ayudan a doña Marina tras incendio en su casa en la Narvarte

Mediante maquinaria pesada y una decena de elementos, la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey se desplegó hasta la colonia Narvarte para ayudar

Las cenizas que quedaron tras el voraz incendio que destruyó el patrimonio de doña Marina Medellín se removieron para dar paso a una nueva oportunidad y a la esperanza.

Los viejos tablones de madera carcomidos por el fuego, así como las láminas ahora inservibles, fueron retiradas y el terreno quedó completamente limpio.

Mediante maquinaria pesada y una decena de elementos, la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey se desplegó hasta la colonia Narvarte para ayudar.

A la par, personal del DIF llevó desde insumos básicos como despensas y artículos de higiene personal, hasta colchones y láminas galvanizadas con las que doña Marina pueda tener un nuevo comienzo.

“Ya me siento más tranquila, ya se me quitó la tristeza al ver que está quedando mi patio limpio, todo gracias al apoyo de TV Azteca y del municipio. “Voy a sentir mucha alegría al ver que todo esté limpio, sin nada que pueda provocar algún accidente, porque es muy duro tener todo y luego de un momento no tener nada”, compartió la vecina del sur de Monterrey.

Fue el pasado 21 de marzo cuando un presunto cortocircuito causó un incendio que se extendió rápidamente por la vivienda, consumiéndola casi en su totalidad.