Ayudan a adulto mayor con pérdida de memoria a regresar a casa

El adulto mayor, identificado como Reyes, de 81 años, les explicó que había salido de su casa, pero ya no recordaba cómo regresar.

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La rápida intervención de oficiales de Tránsito de Monterrey permitió que un adulto mayor que se encontraba desorientado en el centro de la ciudad regresara sano y salvo a su hogar, luego de olvidar dónde vivía debido a problemas de memoria.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:05 horas en el cruce de las avenidas Madero y Félix U. Gómez, donde los elementos Francisco Alejandro Gómez Lerma y Joel Ricardo Manzanares Aranda realizaban un recorrido de supervisión cuando observaron a un hombre de la tercera edad que solicitaba ayuda.

El adulto mayor, identificado como Reyes, de 81 años, les explicó que había salido de su casa, pero ya no recordaba cómo regresar. Tras revisar su credencial para votar, los oficiales localizaron un domicilio en la colonia Buenos Aires y lo trasladaron hasta ese lugar.

Al arribar, su hermano Rafael confirmó que Reyes padece pérdida de memoria y agradeció el apoyo de los elementos municipales, quienes hicieron posible que el hombre volviera con su familia sin sufrir ningún percance.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó que este tipo de intervenciones forman parte de la estrategia Escudo, mediante la cual se busca fortalecer la atención ciudadana y proteger a personas en condición de vulnerabilidad.