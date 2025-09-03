'Ayudamos' llegará a Escobedo con programas para la comunidad

El municipio de Escobedo tendrá una nueva ronda del programa "Ayudamos", el cual acerca varios servicios a diversas colonias de la localidad,c con el fin de facilitar el acceso de los mismos.
La iniciativa organizada por el gabinete de Riqueza Sostenible y la Secretaría del Trabajo, encabezada por el titular de los mismos, Federico Rojas, quien adelantó que este miércoles 3 de septiembre estarán en la colonia Nueva Esperanza de 18:00 a 20:30 horas.
“Hemos estado presentes en la zona, avisando e invitando a todos los vecinos para que estén atentos y puedan aprovechar todos los servicios, los programas y beneficios que traeremos para ellos este miércoles”.
“La idea es apoyarlos, trayéndoles aquí los servicios gubernamentales, sacando al personal y a los titulares para que estén aquí brindándoles las atención de forma directa y efectiva”, expresó el funcionario estatal
Durante esta jornada estarán presentes:
Secretaría del Trabajo: bolsa de empleo, cursos y capacitaciones, defensa al trabajador, becas para estudiar inglés,
Secretaría de Movilidad: descarga la APP Urbani, 10 viajes GRATIS por mes
Secretaría de Turismo: CODETUR OSETUR,
Agua y Drenaje de Monterrey: convenios para pagos en liquidación, contratación, descuentos
Secretaría de Economía: Apoyo a PYMES, programa Hecho en Nuevo León
Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario: modificación y tecnificación de unidades de riego, control de Tuberculosis
Secretaría de Medio Ambiente: Promoción de los servicios de la Secretaría, SIMEPRODE, Adoptamos con más arboles, denuncia de maltrato animal
Instituto de la Vivienda de Nuevo León: Soluciones habitacionales a través del impulso de la construcción de viviendas nuevas, mejora de Hogares, regularización de asentamientos y escrituración de viviendas