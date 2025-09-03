'Ayudamos' llegará a Escobedo con programas para la comunidad

La iniciativa organizada por la Secretaría del Trabajo, se celebrará este miércoles 3 de septiembre en la colonia Nueva Esperanza de 18:00 a 20:30 horas

El municipio de Escobedo tendrá una nueva ronda del programa "Ayudamos", el cual acerca varios servicios a diversas colonias de la localidad,c con el fin de facilitar el acceso de los mismos.

La iniciativa organizada por el gabinete de Riqueza Sostenible y la Secretaría del Trabajo, encabezada por el titular de los mismos, Federico Rojas, quien adelantó que este miércoles 3 de septiembre estarán en la colonia Nueva Esperanza de 18:00 a 20:30 horas.

“Hemos estado presentes en la zona, avisando e invitando a todos los vecinos para que estén atentos y puedan aprovechar todos los servicios, los programas y beneficios que traeremos para ellos este miércoles”. “La idea es apoyarlos, trayéndoles aquí los servicios gubernamentales, sacando al personal y a los titulares para que estén aquí brindándoles las atención de forma directa y efectiva”, expresó el funcionario estatal

Durante esta jornada estarán presentes:

Secretaría del Trabajo: bolsa de empleo, cursos y capacitaciones, defensa al trabajador, becas para estudiar inglés,

Secretaría de Movilidad: descarga la APP Urbani, 10 viajes GRATIS por mes

Secretaría de Turismo: CODETUR OSETUR,

Agua y Drenaje de Monterrey: convenios para pagos en liquidación, contratación, descuentos

Secretaría de Economía: Apoyo a PYMES, programa Hecho en Nuevo León

Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario: modificación y tecnificación de unidades de riego, control de Tuberculosis

Secretaría de Medio Ambiente: Promoción de los servicios de la Secretaría, SIMEPRODE, Adoptamos con más arboles, denuncia de maltrato animal

Instituto de la Vivienda de Nuevo León: Soluciones habitacionales a través del impulso de la construcción de viviendas nuevas, mejora de Hogares, regularización de asentamientos y escrituración de viviendas