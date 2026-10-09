'Ayudamos de Cerca' reúne a más de 9 mil personas en Guadalupe

Con esta cifra, el programa social encabezado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión supera ya los 35 mil beneficiarios en todo el estado de Nuevo León

En una jornada sin precedentes, la estrategia estatal “Ayudamos de Cerca” registró la mayor asistencia desde su creación, al reunir a más de 9 mil personas en el Gimnasio CEDEREG de este municipio.

Con esta cifra, el programa social encabezado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión supera ya los 35 mil beneficiarios en todo el estado de Nuevo León.

El secretario de la dependencia, Félix Arratia, lideró el evento y destacó que la respuesta de la ciudadanía, integrada en su mayoría por mujeres, refleja el impacto directo de llevar las instituciones de gobierno a las comunidades para evitar gastos de traslado a las familias.

Durante la jornada, las asistentes entregaron su documentación para incorporarse a los programas prioritarios del estado, principalmente al esquema “Ayudamos a las Mujeres”.

Ampliarán cobertura a 200 mil mujeres

Durante su mensaje a las miles de ciudadanas que se dieron cita desde temprana hora, Arratia anunció que el programa "Ayudamos a las Mujeres" que actualmente cuenta con un padrón de 106 mil beneficiarias recibirá una expansión presupuestal autorizada para alcanzar una meta de 200 mil apoyos en Nuevo León.

Asimismo, se comprometió a regresar próximamente al municipio para realizar la entrega de las tarjetas del programa.

Por su parte, el alcalde de Guadalupe, Héctor García, externó su agradecimiento al Gobierno del Estado y al gobernador Samuel García por facilitar estas jornadas masivas que transforman la calidad de vida de la población en la localidad.

Servicios integrales en 12 municipios

Además de las inscripciones económicas, la jornada desplegó servicios gratuitos de:

Asesoría legal

Atención psicológica

Orientación nutricional

Con esta edición en Guadalupe, "Ayudamos de Cerca" consolida su presencia en 12 municipios de la entidad, recorriendo zonas metropolitanas y rurales que incluyen a Ciénega de Flores, García, Juárez, Apodaca, San Nicolás de los Garza, Allende, Linares, General Zuazua, Santa Catarina, Aramberri y Escobedo.