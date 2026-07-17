'Ayudamos de Cerca' en Santa Catarina rebasa los 8,400 asistentes

Autoridades afirmaron que con este tipo de estrategias se establece una conexión cercana con cada municipio involucrado

Como el nuevo modelo de atención ciudadana, la Secretaría de Igualdad e Inclusión anunció este jueves que superó las 8,400 personas atendidas con la estrategia "Ayudamos de Cerca".

Ante casi 2 mil personas en la Escuela Primaria Dr. Edelmiro Rangel, el secretario Félix Arratia destacó que la respuesta de la ciudadanía confirma la importancia de contar con un gobierno cercano.

"Estamos trabajando incansablemente y esto es posible gracias a la visión que compartimos con el gobernador Samuel García. Cuando le presentamos esta estrategia, de inmediato nos dijo que sí, porque su gobierno tiene como principio estar cerca de la gente", expresó.

Arratia resaltó que en aproximadamente 30 días, se visitó a ciudadanos de municipios como Ciénega de Flores, García, Juárez, Escobedo y Santa Catarina.

Se enfocan en ampliar la participación de las mujeres

También señaló que uno de los aspectos más relevantes fue la amplia participación de las mujeres, quienes representan una prioridad para la dependencia.

“Ayudamos significa atender lo más importante de la familia, que es a las mujeres. Y hablamos de todas las mujeres, porque este estado no sería lo mismo sin ellas. El trabajo que realizan día con día como madres, cuidadoras y trabajadoras es digno de admirar”.

Añadió que el horario seleccionado para las jornadas, de 5:00 a 7:00 horas, permitió que personas que antes no tenían acceso a los programas sociales hoy los conozcan.

“Lo que hemos hecho es precisamente adecuarnos a nuestra gente y sobre todo, eficientar procesos. Las personas que nos visitan no tardan más que unos minutos en entregar la documentación y así está siendo también la respuesta. El proceso para ingresar a nuestros programas estratégicos es muy corto, de un mes a un mes y medio, para poder regresar y entregarles ese apoyo o beneficio”.

Destacan gestión de Félix Arratia en dependencia de Igualdad

La diputada local Marisol González destacó la gestión realizada por el secretario desde su llegada a la Secretaría de Igualdad e Inclusión el pasado mes de abril.

“Santa Catarina siempre ha estado entre las prioridades, con eventos, con las brigadas de la Nueva Ruta, con lentes y con todos los servicios del Gobierno del Estado que han recorrido diferentes colonias del municipio. Estamos muy contentos de que hoy estén aquí, en el centro de Santa Catarina”.

Además, afirmó que con este tipo de planes se establece una conexión cercana con cada municipio.