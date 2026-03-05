Ayuda Policía de Monterrey a mujer desorientada a volver a casa

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Doctor Coss y Raymundo Jardón, en la zona del Barrio Antiguo, en pleno centro de la ciudad

Una mujer que deambulaba desorientada por las calles del Centro de la ciudad fue auxiliada y puesta a salvo por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que saliera de su domicilio sin que sus cuidadores lo notaran. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Doctor Coss y Raymundo Jardón, en la zona del Barrio Antiguo. Según el informe oficial, elementos de la corporación realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando un grupo de ciudadanos les solicitó apoyo mediante señas. Los testigos informaron a los oficiales que la mujer los venía siguiendo desde metros atrás y que mostraba evidentes signos de desorientación. Al entrevistarse con ella, la ciudadana se identificó como Lorena, de 58 años de edad, y manifestó tener su domicilio en la colonia Roma. Con la intención de ayudarla, los uniformados se trasladaron a la zona referida, donde un vecino logró proporcionarles el contacto de un familiar. Reencuentro seguro Siguiendo los protocolos establecidos, la mujer fue trasladada inicialmente a las instalaciones de la Policía de Monterrey. Ahí fue entregada a un familiar de 71 años y a su enfermera particular. "La señora Lorena salió de la casa en un momento en que me encontraba en el baño", explicó la enfermera a las autoridades tras el reporte de la desaparición.

Tras confirmar el parentesco y el estado de salud de la mujer, los oficiales la transportaron de regreso a su vivienda.

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, implementada por la actual administración municipal. El programa busca no solo la disminución de delitos, sino también brindar auxilio social y proximidad ciudadana para garantizar la integridad de los habitantes de Monterrey.