AyD recolecta 500 litros de aceite doméstico con 'Al Drenaje No'

La recepción se realiza de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, y está dirigida exclusivamente a aceite de cocina de uso doméstico

En menos de un mes, la campaña de recolección de aceite doméstico “Al Drenaje No”, ha permitido reunir alrededor de 500 litros de aceite de cocina usado proveniente de hogares, informó este martes Agua y Drenaje de Monterrey,

La iniciativa busca fomentar la correcta disposición de este residuo para evitar obstrucciones y daños en la red de drenaje sanitario, además de promover su aprovechamiento para la producción de biocombustibles y contribuir al modelo de economía circular.

El director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, destacó la participación ciudadana registrada durante las primeras semanas de la campaña.

“Que en menos de un mes hayamos recolectado alrededor de 500 litros es una señal positiva de que la ciudadanía está participando y entendiendo que cuidar el drenaje también empieza desde casa”, señaló el titular.

Explicó que entre los centros que han registrado mayor participación se encuentran Apodaca, Lincoln, San Nicolás y Obispado, por lo que llamó a más familias a sumarse a la campaña.

“Tenemos 10 centros de recolección para que las personas puedan llevar el aceite que utilizan en sus hogares y darle una disposición adecuada. Son acciones sencillas que, cuando las hacemos entre todos, ayudan a cuidar nuestra red sanitaria”, afirmó.

Los puntos de recepción se ubican en las oficinas de Obispado, Centro, Lincoln, Guadalupe, San Miguel, San Nicolás, Fama, Apodaca Centro, Apodaca Manantial y Juárez.

La recepción se realiza de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, y está dirigida exclusivamente a aceite de cocina de uso doméstico. No se reciben aceites provenientes de comercios o negocios, lubricantes de vehículos, aceites cosméticos, pilas ni otro tipo de residuos.

Para su entrega, el aceite debe colocarse en botellas o recipientes de plástico limpios, completamente cerrados y sin mezclarse con agua u otros residuos.

Agua y Drenaje recomendó dejar enfriar el aceite antes de manipularlo, almacenarlo en recipientes con tapa, limpiar sartenes y utensilios con papel absorbente antes de lavarlos y retirar los restos sólidos de comida antes de introducirlos al fregadero.

La dependencia recordó que arrojar aceite y grasa al drenaje puede generar obstrucciones y afectar la infraestructura sanitaria, por lo que también llamó a evitar tirar al sistema toallitas húmedas, pañales, trapos, bolsas, botellas, restos de comida, escombro y otros objetos que no deben ingresar a la red.

CÓMO HACERLO

Para facilitar su manejo adecuado en los hogares, se recomienda:

* Dejar enfriar el aceite usado antes de manipularlo.

* Depositarlo en una botella o recipiente de plástico con tapa.

* Limpiar sartenes y utensilios con papel absorbente antes de lavarlos.

* Retirar los residuos sólidos de alimentos antes de lavar platos y utensilios.