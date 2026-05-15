AyD realiza brigada para control de descargas en negocios

Alrededor de 30 colaboradores recorrieron diversas calles de Guadalupe para que los establecimientos regularicen su proceso de control de descargas

Como un esfuerzo para la concientización sobre el control de descargas, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey efectuó una brigada para difundir el Programa de Control de Descargas en más de 100 negocios ubicados en la colonia Azteca del municipio de Guadalupe.

Ante esto, el director de Saneamiento de Agua y Drenaje, Ángel López, resaltó la importancia de establecer comunicación con los dueños y trabajadores de los establecimientos, debido a que desconocen estos procesos.

“En Nuevo León son cerca de 33 mil restaurantes que procesan alimentos. Muchos de ellos tienen dudas sobre la disposición de los residuos, e incluso no cuentan con trampas de grasa, requisito obligatorio para dar cumplimiento a la Normativa Oficial Mexicana”, indicó.

Durante los recorridos, personal de la paraestatal conversó con comerciantes sobre el buen uso del drenaje sanitario, la contratación de descargas contaminantes, obligaciones para comercios e industrias, la correcta disposición de los residuos. Sin embargo, también se abordaron las posibles sanciones a las que podrían ser acreedores.

Efectúan recorridos para que establecimientos regularicen procesos de control de descargas

Alrededor de 30 colaboradores recorrieron diversas calles del sector para que los establecimientos regularicen su proceso de control de descargas, donde obtuvieron buena respuesta de la ciudadanía y destacaron que las medidas previenen futuros problemas en el drenaje.

Entre los avances para el control de descargas está la implementación del Manifiesto Digital.

Esta herramienta cuenta con información del generador, transportista y destino final de los residuos, con registro de fecha, hora, ubicación y trazabilidad mediante GPS para supervisar y reducir espacios de discrecionalidad.