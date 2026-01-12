AyD limpia más de 191 mil metros de drenaje en la metropolitana

Agua y Drenaje de Monterrey realizó mantenimiento preventivo en 191 mil metros de tubería para evitar taponamientos y mejorar el servicio sanitario

Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) llevó a cabo trabajos de mantenimiento preventivo entre octubre y diciembre en la zona metropolitana.

Esto con el objetivo de mejorar el servicio y prevenir taponamientos y colapsos en la red de drenaje sanitario.

Durante este periodo, el organismo realizó labores de limpieza en un total de 191 mil 708 metros de tubería que conduce aguas residuales, como parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura sanitaria.

Extienden vida útil de la infraestructura

El director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, destacó que estas acciones permiten extender la vida útil de la red y reducir afectaciones en las colonias.

“Uno de los principales ejes de esta nueva etapa de Agua y Drenaje es la atención integral al drenaje sanitario. Nuestro personal no sólo atiende reportes ciudadanos, también realiza mantenimiento preventivo mediante la limpieza de tuberías con inyección de agua a presión”, explicó.

Este método permite remover sólidos antes de que generen taponamientos o colapsos en la red.

Trabajos en 13 municipios

Las labores se concentraron en los municipios de San Nicolás, Santa Catarina, García, Guadalupe, Monterrey, Escobedo, Juárez, San Pedro Garza García, El Carmen, Salinas Victoria, Pesquería, Cadereyta y Zuazua.

En promedio, se limpiaron alrededor de 17 mil metros lineales de tubería por semana durante el periodo referido, de acuerdo con el organismo operador del agua.

Llaman a la corresponsabilidad ciudadana

Ortegón Williamson subrayó que, aunque las cuadrillas realizan un esfuerzo permanente, la colaboración de la ciudadanía es fundamental para el buen funcionamiento del sistema.

Pidió no arrojar al drenaje toallitas húmedas, grasas, aceites, restos de comida u otros residuos sólidos, así como evitar descargar al drenaje sanitario el agua de patios o cocheras.

“El drenaje sanitario no debe conectarse al drenaje pluvial, ya que arrastra tierra, piedras y objetos que obstruyen la red”, enfatizó.

Comercios deben cumplir normas

El titular de AyD recordó que los comercios deben contar con trampas de grasa y procesos especiales para el manejo de residuos, ya que su descarga directa al drenaje general puede provocar taponamientos y desbordamientos de aguas residuales en la vía pública o viviendas.

Finalmente, Agua y Drenaje de Monterrey reiteró el llamado a evitar arrojar cabello, pañales, toallas femeninas, preservativos, bolsas, cuerdas, arena, piedras, químicos y cualquier residuo sólido, con el fin de contribuir a un sistema más eficiente y un mejor servicio para toda la población.