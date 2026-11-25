Autoridades destacaron la respuesta que ha tenido el programa y anunciaron el compromiso de duplicar la participación durante 2027

Agua y Drenaje de Monterrey fue reconocido este martes como la entidad con mayor participación en el programa "Cascos Rosas", el cual impulsa a fortalecer la presencia de mujeres en áreas técnicas y operativas del sector hídrico.

La distinción fue entregada durante el primer día de actividades de la Convención Anual y Expo ANEAS 2026 en Querétaro, donde la paraestatal recibió el reconocimiento por su participación en el programa.

Tras recibirlo, el director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, destacó el compromiso de las trabajadoras y aseguró que continuarán impulsando su incorporación a distintas áreas de la institución.

"Estamos muy contentos porque Nuevo León ha sido reconocido como el estado número uno en participación de compañeras en el programa de Cascos Rosas, esto refrenda el compromiso que tenemos", indicó.

Ortegón Williamson señaló que la paraestatal continuará con las capacitaciones y el acompañamiento para que más mujeres puedan asumir funciones técnicas y puestos de mayor responsabilidad.

“Cada vez habremos de seguir sumando compañeras para que tengan capacitaciones técnicas, acompañamiento, y cada vez tengan roles de mayor toma de decisión, así como un mayor protagonismo en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey”, dijo.

Por su parte, Norma Benítez, directora comercial de AyD y líder de la iniciativa en Nuevo León, destacó la respuesta que ha tenido el programa y anunció el compromiso de duplicar la participación durante 2027.

“Nos sentimos muy orgullosos de que seamos el número uno a nivel nacional en recibir este reconocimiento, por liderear este programa que se llama Cascos Rosas, donde tenemos más de 700 mujeres que se han capacitado y sobretodo ser líder a nivel nacional. Y sobre todo un gran rato, para dobletear el siguiente año, nos llevamos ese compromiso que, 1,400 mujeres estén capacitándose, y sobre todo poner en el número uno a Agua de Monterrey, y sobre todo a nuestro gran estado de Nuevo León”, aseveró.

Capacitan a mujeres en operación de sistemas de agua

Durante 2026, Agua y Drenaje de Monterrey fortaleció el programa "Cascos Rosas" mediante una agenda de formación y desarrollo de habilidades relacionadas con la operación de los sistemas de agua potable, drenaje y saneamiento.

Las participantes han tomado cursos, talleres y capacitaciones especializadas, tanto presenciales como virtuales, además de encuentros con especialistas de Argentina, Chile, Colombia y Perú.

Estas actividades buscan proporcionar herramientas técnicas y profesionales a las mujeres para ampliar su participación en áreas operativas, especializadas y de toma de decisiones dentro del sector hídrico.