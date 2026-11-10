AyD lidera como referente tecnológico en sector hídrico de México

El proyecto también fortalecerá las herramientas de trabajo de más de 1,000 colaboradores de Agua y Drenaje, quienes utilizarán directamente el nuevo sistema

Como un avance en la modernización del sector, Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) recibió un reconocimiento de la empresa tecnológica SAP por convertirse en el primer organismo hídrico en adoptar SAP Cloud ERP Private mediante la metodología RISE with SAP.

Esta distinción reconoce el compromiso de la paraestatal en la incorporación de soluciones tecnológicas que fortalecen sus procesos administrativos, financieros, comerciales, de recursos humanos y de operación, mediante una plataforma más moderna, integrada y segura.

De acuerdo con el director, Eduardo Ortegón, resaltó que la transformación representa un paso importante para mejorar la eficiencia de los procesos internos.

“Estamos dando un paso muy importante en la modernización de nuestros sistemas. Esta nueva plataforma nos permitirá trabajar con información más oportuna, agilizar procesos y contar con mejores herramientas para tomar decisiones. Es una transformación que fortalece nuestro trabajo y nos prepara para seguir avanzando en los próximos años”, señaló.

Plataforma tecnológica beneficiará a más de 2 millones de usuarios

Con la adopción de SAP Cloud ERP Private, Agua y Drenaje avanza en la integración de sus sistemas y la automatización de procesos, lo que facilitará el intercambio de información entre las distintas áreas y fortalecerá la toma de decisiones.

La modernización también contempla mejoras en los procesos comerciales y de facturación que atienden a más de 2 millones de usuarios de agua y drenaje en Nuevo León.

Más de mil trabajadores utilizarán la nueva plataforma

El proyecto también fortalecerá las herramientas de trabajo de más de 1,000 colaboradores de Agua y Drenaje, quienes utilizarán directamente el nuevo sistema.

Como parte de la implementación, equipos de distintas áreas de la institución trabajan en la integración de los sistemas internos, la conversión de módulos y la adaptación de herramientas tecnológicas que respaldan sus actividades.

SAP destacó que la incorporación de esta tecnología representa un hito para el sector hídrico mexicano y refleja el compromiso del organismo con la construcción de un servicio más eficiente y sostenible.