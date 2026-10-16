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AyD lanza app gratuita para facilitar trámites a usuarios

Por: Diana Valeria Leyva

15 Octubre 2026, 14:52

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Ortegón Williamson indicó que continuará actualizándose para incorporar más herramientas y fortalecer la atención a los residentes

AyD lanza app gratuita para facilitar trámites a usuarios

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey presentó la nueva app "AyD", una plataforma renovada que permitirá a los usuarios consultar adeudos, pagar recibos y realizar diversos trámites desde sus dispositivos móviles.

El director general de la paraestatal, Eduardo Ortegón Williamson, presentó la herramienta acompañado del alcalde de Cadereyta, Carlos Rodríguez, y destacó que fue desarrollada por personal de la propia dependencia, sin contratar servicios externos.

“Con recursos propios, con gente propia, con personal de Agua y Drenaje, sin tener que contratar un externo, desarrollamos una aplicación. Esta aplicación ya tiene muchas funcionalidades, pero va a tener más y cada vez le vamos a ir incluyendo más. Al final del día, lo que queremos es dar un mejor servicio”, señaló.

¿Qué trámites permite realizar la App 'AyD'?

La aplicación permite consultar saldos y adeudos, pagar el recibo del servicio, descargar facturas electrónicas, revisar el historial de consumo y obtener la Carta de No Adeudo.

Ofrece la posibilidad de registrar y administrar varios contratos desde una misma cuenta, además de incorporar nuevas opciones de acceso y pago.

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La plataforma está disponible de manera gratuita para dispositivos con sistemas operativos iOS y Android. Ortegón Williamson indicó que continuará actualizándose para incorporar más herramientas, así como fortalecer la atención y comunicación con los usuarios.

Entregan 400 contratos en Cadereyta

Durante la presentación de la aplicación, Agua y Drenaje entregó 400 contratos domésticos a habitantes de la colonia Lomas de Rosarito, en Cadereyta, quienes previamente concluyeron su proceso de contratación.

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El alcalde Carlos Rodríguez destacó que la entrega representa un avance para las familias de la colonia y reconoció la coordinación con el organismo estatal para atender las necesidades de la comunidad.

“Estamos trabajando coordinados con Agua y Drenaje, sumando esfuerzos, y hoy estamos contentos de entregar 400 nuevos contratos, lo que beneficia a aproximadamente 800 familias de Lomas de Rosarito”, expresó.

Por su parte, la directora comercial de Agua y Drenaje, Norma Benítez, señaló que el trabajo conjunto con el municipio ha permitido avanzar en la regularización de usuarios.

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