AyD lanza app gratuita para facilitar trámites a usuarios

Ortegón Williamson indicó que continuará actualizándose para incorporar más herramientas y fortalecer la atención a los residentes

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey presentó la nueva app "AyD", una plataforma renovada que permitirá a los usuarios consultar adeudos, pagar recibos y realizar diversos trámites desde sus dispositivos móviles.

El director general de la paraestatal, Eduardo Ortegón Williamson, presentó la herramienta acompañado del alcalde de Cadereyta, Carlos Rodríguez, y destacó que fue desarrollada por personal de la propia dependencia, sin contratar servicios externos.

“Con recursos propios, con gente propia, con personal de Agua y Drenaje, sin tener que contratar un externo, desarrollamos una aplicación. Esta aplicación ya tiene muchas funcionalidades, pero va a tener más y cada vez le vamos a ir incluyendo más. Al final del día, lo que queremos es dar un mejor servicio”, señaló.

¿Qué trámites permite realizar la App 'AyD'?

La aplicación permite consultar saldos y adeudos, pagar el recibo del servicio, descargar facturas electrónicas, revisar el historial de consumo y obtener la Carta de No Adeudo.

Ofrece la posibilidad de registrar y administrar varios contratos desde una misma cuenta, además de incorporar nuevas opciones de acceso y pago.

La plataforma está disponible de manera gratuita para dispositivos con sistemas operativos iOS y Android. Ortegón Williamson indicó que continuará actualizándose para incorporar más herramientas, así como fortalecer la atención y comunicación con los usuarios.

Entregan 400 contratos en Cadereyta

Durante la presentación de la aplicación, Agua y Drenaje entregó 400 contratos domésticos a habitantes de la colonia Lomas de Rosarito, en Cadereyta, quienes previamente concluyeron su proceso de contratación.

El alcalde Carlos Rodríguez destacó que la entrega representa un avance para las familias de la colonia y reconoció la coordinación con el organismo estatal para atender las necesidades de la comunidad.

“Estamos trabajando coordinados con Agua y Drenaje, sumando esfuerzos, y hoy estamos contentos de entregar 400 nuevos contratos, lo que beneficia a aproximadamente 800 familias de Lomas de Rosarito”, expresó.

Por su parte, la directora comercial de Agua y Drenaje, Norma Benítez, señaló que el trabajo conjunto con el municipio ha permitido avanzar en la regularización de usuarios.