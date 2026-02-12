VIE 14 FEB
AyD instala proyecto con Amazon para ahorro en Escobedo y Juárez

Por: Diana Leyva

11 Febrero 2026, 12:51

Estas acciones se implementan en los macro-sectores dichos municipios, mismos que abarcan alrededor de 17,500 tomas domiciliarias

Agua y Drenaje de Monterrey dio a conocer este miércoles, el desarrollo de un proyecto, junto con Amazon, sobre la eficiencia hídrica con el fin de recuperar hasta 65 litros de agua por segundo.

ayd-amazon-tecnologia-hidrica.jpg

Ante la instalación de tecnología de control y medición inteligente, se permite recuperar ahorrros de hata 30% en volumen de agua, para un mejor aprovechamiento del recurso en beneficio de los usuarios.

Estas acciones se implementan en los macrosectores Raúl Salinas de Escobedo; y San Francisco en Juárez; lo que  beneficiaría a más de 29 circuitos y 17,500 tomas domiciliarias.

AyD destaca proyecto por estrategia global

El director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, destacó que este tipo de proyectos forman parte de una estrategia global.

“Este proyecto demuestra que es posible recuperar volúmenes muy importantes de agua a partir de eficiencia, haciendo un mejor uso del recurso disponible. Los resultados que hemos obtenido son contundentes y abren la puerta para replicar este modelo con más empresas”, señaló.

Aseguró que este proyecto tiene como objetivo el recuperar volúmenes hídricos a partir de la eficiencia.

Colocan válvulas reguladoras de presión y 666 medidores

En dichos sectores, se instalaron 666 medidores inteligentes en grandes usuarios y puntos estratégicos para monitorear consumos, detectar anomalías y advertir posibles fugas internas, tanto en domicilios como instalaciones.

Este proyecto incorpora trabajos de detección y prelocalización de fugas mediante gases trazadores, facilitando la ubicación de pérdidas no visibles y su reparación de forma más oportuna.

Esta tecnología busca conocer en tiempo real el comportamiento del agua dentro de la red, así como ajustar la operación para evitar presiones excesivas.

