AyD difunde números de atención para mujeres en los recibos

Esta iniciativa se realiza en el marco del Mes de la Mujer para asegurar que cualquier ciudadana en situación de riesgo tenga a la mano contactos de emergencia

En un esfuerzo sin precedentes por llevar canales de ayuda directamente a las familias del estado, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) y la Secretaría de las Mujeres lanzaron una campaña de difusión masiva que utiliza el recibo del suministro de agua como herramienta de prevención contra la violencia de género.

Desde el pasado 1 de marzo, los aproximadamente 1.8 millones de recibos que emite mensualmente el organismo incluyen información sobre las líneas de atención 070 y 911.

Esta iniciativa se realiza en el marco del Mes de la Mujer para asegurar que cualquier ciudadana en situación de riesgo tenga a la mano los contactos de emergencia.

El Director General de AyD, Eduardo Ortegón Williamson, destacó el alcance logístico del organismo como una plataforma clave para la seguridad social.

“Nosotros llegamos a cerca de 1.8 millones de hogares, con una mujer que, gracias al recibo, haga un llamado y sea auxiliada, creo que va a ser un triunfo”, señaló Ortegón. “Estamos muy contentos de formar parte, de poder poner nuestro granito de arena y de participar con mucho entusiasmo en cualquier iniciativa de este tipo por el bien de las mujeres de Nuevo León y por el bien de todo el Estado”.

RED DE APOYO 24/7

Por su parte, la Secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan Ortega, subrayó que el estado cuenta con una infraestructura sólida de respuesta que incluye 33 centros de atención, distribuidos en 16 Centros Violeta y 17 Centros Libres.

Personal especializado con psicólogas capacitadas en contención de crisis disponibles las 24 horas a través del 070.

Y atención inmediata con enlace directo con el 911 para casos de emergencia grave.

“En el 070 no solamente está la información de la Secretaría de las Mujeres, también hay psicólogas especializadas en contención de crisis, porque muchas veces las mujeres necesitan que las escuchen, que las orienten y que las acompañen las 24 horas del día, los siete días de la semana”, indicó Buchanan.

EMPODERAMIENTO EN EL SECTOR HÍDRICO: "CASCOS ROSAS"

Más allá de la difusión, Agua y Drenaje reafirmó su compromiso con la equidad interna mediante la iniciativa "Cascos Rosas".

En colaboración con la ANEAS, este programa ya suma a 607 mujeres, consolidándose como la brigada de liderazgo femenino en el sector hídrico más grande de México.

Las integrantes recibirán certificaciones y capacitaciones técnicas para fortalecer su presencia en áreas operativas que históricamente habían sido ocupadas por hombres, impulsando así un cambio cultural profundo dentro de la institución.