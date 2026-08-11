AyD comienza campaña de recolección de aceite doméstico

Autoridades aseguraron que la disposición inadecuada del aceite también incrementa las labores de mantenimiento de la red sanitaria

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey puso este lunes en marcha la Campaña de Recolección de Aceite Doméstico ¡AL DRENAJE NO!.

Con el objetivo de proteger la infraestructura sanitaria, la paraestatal promueve la correcta disposición de este residuo para evitar obstrucciones y afectaciones en la red de drenaje sanitario.

A través de esta iniciativa, se podrá llevar de manera segura y responsable el aceite de cocina utilizado en sus hogares a los centros de recolección habilitados por el organismo.

Ante esto, el director general de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón Williamson, explicó que desechar aceite de cocina a través del drenaje puede generar importantes afectaciones a la infraestructura sanitaria.

“La iniciativa requiere de la participación de toda la población. Cuando el aceite se vierte en el fregadero o directamente al drenaje, se adhiere y acumula en las tuberías, lo que puede provocar obstrucciones y, en consecuencia, desbordamientos de aguas residuales en viviendas, comercios y vialidades. Con acciones sencillas desde nuestros hogares podemos ayudar a prevenir este tipo de problemas”, señaló.

Agregó que la disposición inadecuada del aceite también incrementa las labores de mantenimiento de la red sanitaria.

“Invitamos a toda la población a sumarse a esta campaña y llevar el aceite de cocina usado a nuestros centros de recolección. Además de proteger el drenaje, estamos dando a este residuo un destino adecuado y contribuyendo al cuidado del medio ambiente”, destacó.

Por ello, Agua y Drenaje habilitó centros de recolección en 10 oficinas: Obispado, Centro, Lincoln, Guadalupe, San Miguel, San Nicolás, Fama, Apodaca Centro, Apodaca Manantial y Juárez.

Estas son las recomendaciones para facilitar el manejo del aceite