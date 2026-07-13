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AyD busca prevenir colapsos en comercios con 'Al drenaje no'

Por: Diana Valeria Leyva

12 Julio 2026, 13:09

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Estos recorridos abarcaron municipios como Monterrey, Guadalupe y San Pedro, donde se tomaron en cuenta todos aquellos establecimientos que procesan alimentos

AyD busca prevenir colapsos en comercios con 'Al drenaje no'

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey mantiene acciones en comercios y establecimientos, a través de la campaña “Al Drenaje No”, con el objetivo de generar mayor conciencia sobre el uso adecuado del drenaje sanitario y prevenir posteriores colapsos en la red.

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Como parte de la campaña, personal del organismo informa a usuarios y propietarios de establecimientos sobre la correcta disposición de aceites, grasas, restos de comida y desechos sólidos, así como las consecuencias de la acumulación en la red.

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El director de la paraestatal, Eduardo Ortegón Williamson, detalló que en el primer semestre del año se concientizó a 2,246 usuarios sobre las buenas prácticas en el uso del drenaje sanitario.

“En las últimas semanas también hemos visitado alrededor de 600 negocios para que instalen o en su caso limpien sus trampas de grasa, tengan un correcto y mejor manejo de ellas y nos ayuden a evitar fallas en la red de alcantarillado”, indicó.

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Mencionó que sus recorridos abarcaron desde municipios como MonterreyGuadalupe San Pedro, donde se tomaron en cuenta todos aquellos establecimientos que ofertan alimentos.

“En Guadalupe hemos recorrido y platicado con trabajadores y propietarios de negocios de colonias como la Azteca, La Quinta, Paraíso, Tolteca y Exposición; en Juárez, toda la zona centro; en Monterrey, el Barrio Antiguo, Contry y la Obrera; y en San Pedro, las colonias Del Valle y Centrito Valle; todas con alta presencia de comercios que procesan comida”, subrayó.

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Además, resaltó que durante el mes de junio, los reportes canalizados al área de alcantarillado disminuyeron 13.6% en comparación con el mes de mayo, lo que revierte la tendencia al alza registrada durante los meses anteriores.

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Estas acciones se suman al trabajo permanente de las cuadrillas operativas, que durante el primer semestre de 2026 desazolvaron 475 mil 290 metros de red sanitaria.

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