AyD busca prevenir colapsos en comercios con 'Al drenaje no'

Estos recorridos abarcaron municipios como Monterrey, Guadalupe y San Pedro, donde se tomaron en cuenta todos aquellos establecimientos que procesan alimentos

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey mantiene acciones en comercios y establecimientos, a través de la campaña “Al Drenaje No”, con el objetivo de generar mayor conciencia sobre el uso adecuado del drenaje sanitario y prevenir posteriores colapsos en la red.

Como parte de la campaña, personal del organismo informa a usuarios y propietarios de establecimientos sobre la correcta disposición de aceites, grasas, restos de comida y desechos sólidos, así como las consecuencias de la acumulación en la red.

El director de la paraestatal, Eduardo Ortegón Williamson, detalló que en el primer semestre del año se concientizó a 2,246 usuarios sobre las buenas prácticas en el uso del drenaje sanitario.

“En las últimas semanas también hemos visitado alrededor de 600 negocios para que instalen o en su caso limpien sus trampas de grasa, tengan un correcto y mejor manejo de ellas y nos ayuden a evitar fallas en la red de alcantarillado”, indicó.

Mencionó que sus recorridos abarcaron desde municipios como Monterrey, Guadalupe y San Pedro, donde se tomaron en cuenta todos aquellos establecimientos que ofertan alimentos.

“En Guadalupe hemos recorrido y platicado con trabajadores y propietarios de negocios de colonias como la Azteca, La Quinta, Paraíso, Tolteca y Exposición; en Juárez, toda la zona centro; en Monterrey, el Barrio Antiguo, Contry y la Obrera; y en San Pedro, las colonias Del Valle y Centrito Valle; todas con alta presencia de comercios que procesan comida”, subrayó.

Además, resaltó que durante el mes de junio, los reportes canalizados al área de alcantarillado disminuyeron 13.6% en comparación con el mes de mayo, lo que revierte la tendencia al alza registrada durante los meses anteriores.

Estas acciones se suman al trabajo permanente de las cuadrillas operativas, que durante el primer semestre de 2026 desazolvaron 475 mil 290 metros de red sanitaria.