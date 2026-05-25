AyD busca fortalecer programa 'Reconectando con el agua' con FAMM

Esta estrategia cuenta con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal para la aplicación de recursos provenientes de compensaciones ambientales

Agua y Drenaje de Monterrey (AYD) en conjunto con el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM) firmaron este domingo un convenio para fortalecer el programa “Reconectando con el Agua”, con el objetivo de impulsar acciones en macrosectores de la red de distribución de agua potable.

Esta primera iniciativa de colaboración público-privada en México se enfoca en la reducción del agua no contabilizada y el fortalecimiento de la seguridad hídrica, debido a que en Nuevo León más del 40% del agua que ingresa a la red no se contabiliza o se pierde por fugas, deterioro de infraestructura y mediciones imprecisas.

El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, junto con el director del Fondo Ambiental, Rodrigo Crespo Elizondo, establecieron las bases para coordinar acciones técnicas y operativas en macrosectores estratégicos de la red de distribución de agua potable.

Como parte del acuerdo, se formalizaron los acuerdos específicos para la intervención de los macrosectores MS25 Félix U. Gómez, M570 Centro San Nicolás y MS109 Magnolias.

En los sectores intervenidos, el Agua No Contabilizada puede reducirse hasta en un 35%, permitiendo reintegrar agua a la red de abastecimiento y aprovechar mejor la infraestructura existente.

Esta estrategia cuenta con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal para la aplicación de recursos provenientes de compensaciones ambientales.

Empresas impulsan acciones para recuperar más de 3 millones de metros cúbicos al año

Como parte de esta estrategia, las empresas participantes impulsan acciones que permitirán recuperar aproximadamente 3.5 millones de metros cúbicos de agua al año.

“No creo que haya un caso similar en el mundo de colaboración, por un lado, el FAMM y por el otro la industria privada y nosotros gobierno. Creo que es un esquema que hace mucho sentido, muy replicable.

“Con esto que vamos a firmar hoy se dará inicio a los trabajos que habrán de instrumentarse; las instalaciones de las válvulas, de los medidores, de los data logger y actuadores, a los programas de localizaciones de fugas, a la instalación de los medidores inteligentes a los usuarios más grandes”.

Ambas partes colaborarán en acciones orientadas a mejorar la eficiencia, el monitoreo, el control, la medición y el desempeño operativo del sistema, mediante la implementación de equipos o soluciones tecnológicas, generación y análisis de información, automatización, así como acciones de capacitación, difusión y sensibilización sobre el uso eficiente y responsable del agua.

“Gracias a Servicios de Agua y Drenaje en Monterrey porque esto es posible, primero, por la voluntad y la disponibilidad de colaborar, de abrirse. Es un tema crítico, que no muchos operadores de agua les gusta medir exactamente, y pues, al final del día, se nota un indicador de eficiencia o ineficiencia, como lo queramos ver, es indispensable que abordemos esto y que sea un tema de todos, que todos ayudemos a generar soluciones. Y gracias también a las empresas que lo hacen posible en esta primera ronda, primera etapa con fundación FEMSA y Arca Continental".

Este convenio prevé la integración de un comité técnico como mecanismo de coordinación entre ambas instituciones, con el objetivo de dar seguimiento al avance de las intervenciones.