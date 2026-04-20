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AyD avanza en renovación de 24 kilómetros de drenaje sanitario

Por: Diana Leyva

19 Abril 2026, 14:05

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La paraestatal brindó su agradecimiento a las instituciones crediticias por financiar las obras que beneficiarán a miles de usuarios en la entidad

AyD avanza en renovación de 24 kilómetros de drenaje sanitario

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey avanzan en la renovación de más de 24 kilómetros de drenaje sanitario con el respaldo financiero del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank).

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Guadalupe, CadereytaGarcíaSan Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza son algunos de los municipios en donde se realizan estos trabajos, cuya infraestructura cumplió la vida útil y requería ser sustituida.

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La paraestatal avanzó en la renovación de 24 mil 150 metros de tubería que conduce aguas residuales, de las cuales algunas de las zonas como: las colonias Benito Juárez y Fomerrey 18, en Guadalupe; la zona centro de Cadereyta; Parque Industrial Mitras, en García; la zona centro de San Pedro; así como Costa del Sol, Constituyentes de Querétaro, Francisco G. Sada y Fidel Velázquez, en San Nicolás, ya fueron concluidas.

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AyD destaca que la renovación beneficiará a miles de usuarios del Estado

Ante esto, el director general Eduardo Ortegón Williamson destacó que se trata de obras que beneficiarán a miles de usuarias y usuarios en sectores donde ya era urgente intervenir la infraestructura sanitaria.

“Seguimos avanzando en distintos puntos del área metropolitana; en algunos ya concluyeron los trabajos, y lo más importante es que estas obras fortalecen la infraestructura de drenaje sanitario en Nuevo León, al priorizar zonas donde ya era necesaria una intervención para mejorar el servicio”, puntualizó.

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Además, brindó su agradecimiento al Banco de Desarrollo de América del Norte y a otras instituciones crediticias por la confianza en la paraestatal y por financiar las obras que mejoran la infraestructura en el Estado.

 

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