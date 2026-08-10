AyD atiende más de 20 mil reportes durante julio

De estos, 4 mil 683, equivalentes al 51 por ciento, se ubicaron en banquetas; 3 mil 391, el 36 por ciento, en medidores; y mil 273, el 13 por ciento, en calles

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que solucionó en julio 20 mil 655 reportes relacionados con la infraestructura de drenaje sanitario y agua potable, en un plazo máximo de 48 horas.

Según la paraestatal, del 1 al 31 de julio, las cuadrillas operativas atendieron 11 mil 308 reportes relacionados con la infraestructura sanitaria.

De estos, 5 mil 214, equivalentes al 46 por ciento, se localizaron en banquetas; 5 mil 170, el 45 por ciento, en calles; y 924, el 9 por ciento, correspondieron a reparación de tapas y brocales, drenajes sin tapa, cancelación de descargas y otras acciones de mantenimiento correctivo a la red.

Reportes son atendidos en un máximo de 48 horas

“Mes con mes atendemos alrededor de 20 mil reportes. Nuestras cuadrillas trabajan para solucionarlos de manera inmediata o en un plazo máximo de 48 horas, dependiendo del tipo de afectación y de los trabajos que se requieran”, explicó Eduardo Ortegón Williamson, director de AyD.

El titular de la paraestatal reiteró el llamado a la ciudadanía a utilizar correctamente el drenaje sanitario, debido a que los residuos y objetos que ingresan a la red pueden provocar obstrucciones y derrames de aguas residuales.

“Nos hemos encontrado basura, llantas, piedras, juguetes, toallitas húmedas, grasas y aceites”, detalló. “Estos materiales obstruyen las tuberías y pueden ocasionar que las aguas residuales salgan por las calles, las banquetas o incluso al interior de los domicilios”.

Atienden más de 9 mil fugas de agua potable

Durante el mismo periodo, el personal operativo solucionó 9 mil 347 reportes relacionados con fugas de agua potable.

De estos, 4 mil 683, equivalentes al 51 por ciento, se ubicaron en banquetas; 3 mil 391, el 36 por ciento, en medidores; y mil 273, el 13 por ciento, en calles.