AyD atendió más del 92% de los reportes durante septiembre

La dependencia aseguró que logró atender el 92.36% de los reportes recibidos en distintas zonas del área metropolitana, equivalente a 10,927 solicitudes

Durante septiembre, Agua y Drenaje de Monterrey logró atender el 92.36% de los reportes recibidos en distintas zonas del área metropolitana, lo que equivale a 10,927 solicitudes de servicio.

Del 1 al 30 de septiembre, las cuadrillas resolvieron 5,222 reportes de drenaje tapado en la vía pública, que representan el 47.79% del total, así como 4,870 casos en banquetas, equivalentes al 44.57%. En conjunto, estos trabajos suman 10,092 atenciones.

El 7.64% restante, equivalente a 835 casos, correspondió a labores complementarias, como reparación de brocales dañados, reposición de tapas, cancelación de descargas, revisiones y otros trabajos especializados.

El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Ortegón Williamson, destacó que muchos tramos de la red sanitaria han superado su vida útil, por lo que se están implementando estrategias para atender esta problemática.

“Próximamente iniciaremos un programa de reemplazo de tuberías en las zonas más afectadas, tomando como base la información histórica de reparaciones y la coordinación con las autoridades municipales”, señaló.

Asimismo, Ortegón Williamson explicó que las principales causas de taponamientos son los residuos no biodegradables, como toallitas húmedas, y especialmente las grasas de origen animal y vegetal, que tienden a solidificarse y generan bloqueos severos que impiden el flujo adecuado de las aguas residuales.