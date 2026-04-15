AyD atendió 98% de fugas en menos de 48 horas en 2026

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que atendió el 98% de los reportes de fugas de agua potable en un lapso de entre 12 y 48 horas

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que atendió el 98% de los reportes de fugas de agua potable en un lapso de entre 12 y 48 horas durante el primer trimestre de 2026, como parte de sus acciones para reducir pérdidas del recurso y mejorar el servicio.

Más de 32 mil reportes atendidos

Entre enero y marzo, la paraestatal resolvió 31 mil 674 de un total de 32 mil 044 reportes recibidos en el área metropolitana y municipios periféricos.

Por mes, se atendieron 12 mil 095 casos en enero, 9 mil 850 en febrero y 10 mil 099 en marzo. Las incidencias se concentraron principalmente en banquetas, medidores y en la vía pública.

El director general del organismo, Eduardo Ortegón Williamson, destacó que la rapidez en la atención permite disminuir el desperdicio de agua potable y responder de forma más eficiente a la ciudadanía.

“La atención rápida a las fugas permite reducir pérdidas de agua potable y responder de manera más eficiente a los reportes ciudadanos”, señaló.

Las reparaciones se realizaron principalmente en municipios como Guadalupe, Juárez, Monterrey, Apodaca, García, Escobedo y San Nicolás de los Garza.

Llamado al cuidado del agua

La dependencia reiteró su compromiso de mejorar los tiempos de atención y llamó a la ciudadanía a continuar con el cuidado del agua mediante acciones cotidianas.

Entre las recomendaciones destacan tomar duchas de tres minutos, reutilizar agua, cerrar la llave al enjabonarse o al cepillarse los dientes, y evitar el uso excesivo en actividades domésticas.

También sugirió prácticas como colocar una botella en el tanque del inodoro para reducir el consumo por descarga y lavar ropa con cargas completas.