Avistan oso en los límites de Escobedo y El Carmen

Policías de PROXPOL acudieron al sitio para acordonar el área, mantener a la población alejada y brindar apoyo mientras se lleva a cabo el manejo del animal

La presencia de un oso movilizó a corporaciones de seguridad la mañana de este viernes, luego de que el ejemplar fuera visto en las inmediaciones del Fraccionamiento Solana, en los límites de los municipios de Escobedo y El Carmen.

El avistamiento fue reportado por habitantes del sector, quienes alertaron sobre la presencia del animal en una zona cercana a viviendas, lo que generó preocupación entre vecinos debido al riesgo que representa un encuentro con fauna silvestre.

Ante la situación, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar acercarse al oso, intentar alimentarlo o interactuar con él, ya que estas acciones pueden poner en peligro tanto a las personas como al propio ejemplar.

Elementos de PROXPOL se dirigieron al sitio para acordonar el área, mantener a la población alejada y brindar apoyo mientras se lleva a cabo el manejo del animal por parte de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni incidentes relacionados con el avistamiento del oso. Las autoridades recomendaron a quienes habitan o transitan por la zona mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportar de inmediato cualquier nuevo avistamiento.