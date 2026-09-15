Avistan a osezno buscando alimento en basura en zona de San Pedro

Por: Carlos Enríquez 14 Septiembre 2026, 12:26 Compartir

Este lunes fue captado un osezno recorriendo calles del sector Hacienda El Rosario, en San Pedro, donde aparentemente buscaba alimento entre la basura

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Un osezno fue captado durante la mañana de este lunes mientras recorría el sector Hacienda El Rosario, en San Pedro Garza García, donde aparentemente buscaba alimento entre los botes de basura. Mediante un video que circula del avistamiento, se aprecia al pequeño oso merodeando por el sector y acercándose a los contenedores, aparentemente con la intención de obtener comida de la basura. El ejemplar fue observado en calles de esta zona del municipio, lo que generó expectación entre los habitantes ante la presencia del animal cerca de áreas habitacionales. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas o afectadas por la presencia del osezno, ni se ha informado sobre alguna situación de riesgo derivada de su recorrido.