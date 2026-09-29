Avistamientos de osos en 2026 ascienden a 600

Los reportes se concentran en municipios del área metropolitana y zonas cercanas a áreas naturales, como San Pedro, Monterrey, Santa Catarina y Santiago

Más de 600 reportes de avistamientos de osos han sido recibidos a través del 911 en Nuevo León durante este 2026, de acuerdo con Protección Civil estatal.

Los reportes se concentran principalmente en municipios del área metropolitana y zonas cercanas a áreas naturales, como San Pedro Garza García, Monterrey, Santa Catarina y Santiago.

Atienden reportes de osos en municipios de Nuevo León

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erick Cavazos, señaló que algunos ejemplares ya han sido revisados y etiquetados por autoridades ambientales, gracias a los reportes ciudadanos.

Ante estos encuentros, llamó a la población a no acercarse, intentar fotografiarlos o alimentarlos.

“Hemos tenido más de 600 avistamientos de los osos, lo más importante cuando nosotros veamos o avistamos algún oso, recuerden evitar acercarnos, tomarle la foto, el selfie y mucho menos darles de comer”, dijo.

Avistamientos de osos no han dejado personas lesionadas

Protección Civil informó que, hasta el momento, no se han registrado personas lesionadas por estos encuentros.

“No hemos tenido ningún reporte de alguna persona lesionada por lo cual debemos seguir con las recomendaciones y tener mucho cuidado”, aseguró.

Recomiendan cerrar accesos y asegurar alimentos

Las autoridades también recomendaron mantener puertas y ventanas cerradas, asegurar los botes de basura y evitar dejar comida o alimento para mascotas en patios, ya que los olores pueden atraer a los animales.

Si un oso ingresa a una propiedad, se debe mantener la distancia, no bloquear sus rutas de salida y reportar inmediatamente su presencia al 911.