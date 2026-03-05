VIE 14 FEB
Avisa Agua y Drenaje de cortes en tres municipios este jueves

Por: Carlos Nava

04 Marzo 2026, 20:32

Se interrumpirá el servicio en varias colonias de Guadalupe, Apodaca y San Nicolás desde las 04:00 horas hasta la medianoche del viernes

Personal de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que este jueves realizará maniobras de mantenimiento en tres válvulas importantes ubicadas en el municipio de Guadalupe.

Ante esto, se interrumpirá el servicio en varias colonias de Guadalupe, Apodaca y San Nicolás desde las 04:00 de la tarde hasta la medianoche del viernes.

Ante esto, se exhorta a la población a ser prevenidos y que separen agua lo antes posible para que no tengan afectaciones mayores en su vida cotidiana.

Varias personas mostraron su molestia porque alegaron que el corte de servicio comenzó a afectarlos desde hoy.

Estas serán las colonias afectadas.

