Avioneta continúa bajo resguardo de las autoridades en García

La aeronave se encuentra en una pista de aterrizaje a un costado del cauce del río Pesquería, a la altura del Parque Industrial, en Ciudad Mitras.

A más de 24 horas de que se registrara el accidente aéreo que dejó como saldo a dos personas sin vida: la conductora de noticias, Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros, la unidad aérea continúa en el lugar de los hechos.

Específicamente la aeronave se encuentra a un costado del Río Pesquería, en lo que parece ser una pista de aterrizaje, en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio García.

Se espera que sea la Agencia Federal de Aviación Civil, quien acuda para retirar los restos de la avioneta que quedó en dos partes.

La zona es custodiada por elementos de la Policía de García. Hasta el día de ayer se registró la presencia de elementos de la Fiscalía del Estado, agentes ministeriales y periciales, quienes iniciaron con las investigaciones pero será la Agencia de Avaición quienes, además de retirar la aeronave, determine si hubo alguna falla mecánica.

La aeronave accidentada era una tipo Cessna 150M, presuntamente de la escuela aeronáutica, propiedad determine la empresa Centros de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán A.C.