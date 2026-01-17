Avenida Eloy Cavazos tendrá cierre de tres carriles por fuga

Para reducir las complicaciones viales, se habilitará un contraflujo, el cual estará activo desde las 00.00 horas del viernes, hasta el lunes

El municipio de Guadalupe avisó que a partir de este viernes 16 de enero una de sus arterias más importantes se verá afectada debido a trabajos para reparar una fuga de agua potable, la cual trastocará severamente la vialidad.

Esta afectación será para la avenida Eloy Cavazos, en dirección hacia el municipio Monterrey, pues tres carriles serán cerrados a partir de las 00:00 horas del viernes y hasta el lunes, cuando se estima que terminen las obras.

Para evitar trastocar mucho la vialidad, se habilitará un carril de contraflujo desde la avenida Camino Real, hasta el cruce con Lázaro Cárdenas, a tan solo unas cuadras del Estadio Monterrey.

De acuerdo con las autoridades, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey realizará labores de reparación y mantenimiento en la tubería afectada, mientras que Servicios Públicos municipales realizarán recarpeteo, pues esta fuga provocó un hundimiento y ruptura de la carpeta asfáltica.

Finalmente, el director de Ingeniería Vial, Ángel Ponce, las calles Central, Guerrero, Hidalgo y 15 de mayo permanecerán cerrados en su cruce con la avenida Eloy Cavazos y estarán debidamente señalizadas.

Además, estarán sin habilitarse las vueltas a la izquierda en los cruces de las avenidas Camino Real y Lázaro Cárdenas, con ello evitar trastocar la vialidad.