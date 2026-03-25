Avanzan para que productos de NL sean denominación de origen

Titular del IMPI indicó que realizan trámites para que el cabrito y la cerveza sean conocidos como indicación geográfica y después denominación de origen

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Para que sólo quienes cumplan con los procesos previamente avalados puedan usar el nombre del cabrito, de la cerveza, del agave y del orégano de Nuevo León, esos productos primero serán considerados como indicación geográfica y luego con denominación de origen.

De visita en Nuevo León, el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, dijo que el proceso ya está avanzado.

"Hace unos meses se publicó en el Diario Oficial de la Federación el orégano como indicación geográfica, la idea es convertirlo en denominación de origen más adelante, también lo mismo con el vino agave de Nuevo León, y estamos en trámite para poder generar que el cabrito y la cerveza de Nuevo León sean conocidos como indicación geográfica y después denominación de origen", detalló.

Hay optimismo de que esto va a proceder.

"Ya se hizo la solicitud formal por parte del gobierno de Nuevo León, se está elaborando el estudio técnico, se requieren estudios de naturaleza histórica, antropológica, para determinar ciertos procesos, y para que las reglas de uso se puedan convertir en Norma Oficial Mexicana, publicadas en el Diario Oficial para que solamente quien produzca con esa metodología y ese proceso puedan usar los nombres de esos productos... lo mismo va a suceder para la cerveza", aseguró.